شؤون فلسطينية

الشباب الفلسطيني يلتقي رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الشباب الفلسطيني يلتقي رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM وعدد من الشباب الفلسطيني برمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في إطار تحسين مشاركتهم في مستويات صناعة القرار.

حيث استعرض النشطاء الشباب خلال اللقاء المعيقات التي تواجههم في الانخراط في عملية صناعة القرار والمؤسسات العامة للدولة، والأحزاب، وتراجع مركزية القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والوطني، والفجوة العميقة الموجودة بين مختلف المكونات المجتمعية، وحالة الركود التي تشهدها مختلف المؤسسات التمثيلية نتيجة تعطل العملية الديمقراطية، وكذلك الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، وتراجع القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وحالة الضبابية التي تعيشها القضية الفلسطينية كما ناقش المجتمعون الشباب استحقاق اشراكهم في كافة الأطر التمثيلية الرسمية والحزبية.

بدوره، قال رباح أإن الشباب الفلسطيني يتمتع بمهارات تمكنهم من أن يكونوا شركاء فاعلين في رسم السياسات واتخاذ القرارات، ولهم الحق الكامل ويجب ان نمكنهم من هذا الدور والذي يلبي طموحاتهم وآمالهم وأحلامهم.

وفي نهاية اللقاء، طالب رزق عطاونة منسق المشاريع في مؤسسة REFORM بضرورة تمكين الشباب الفلسطيني من المشاركة. وأخذ مطالبهم في التمثيل على محمل الجد وتطبيقها في مختلف المستويات.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع "حوارية، الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - REFORM، بتمويل من Diakonia وSwedish Development Aid (Sida). ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب الفلسطيني الفاعل سياسياً ومجتمعيا من قيادة حوار تفاعلي مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلسين الوطني والمركزي، من خلال منصة حوارية يتم من خلالها تقديم تصورات الشباب وتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة الضامنة لتعزيز مشاركتهم في ادارة الشأن العام، لجهات صناعة القرار في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. من خلال مشاركتهم في صياغة ونقاش مسودات السياسات التي يعكف صانعي السياسات على إعدادها ونقاشها، والمرتبطة بمختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية.

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