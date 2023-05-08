شؤون فلسطينية

الأحوال المدنية بغزة تُنجز أكثر من 20 ألف معاملة للمواطنين خلال أبريل

الأحوال المدنية بغزة تُنجز أكثر من 20 ألف معاملة للمواطنين خلال أبريل
الأحوال المدنية بغزة تُنجز أكثر من 20 ألف معاملة للمواطنين خلال أبريل
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني- 20 ألف و599 معاملة للمواطنين خلال نيسان/ أبريل، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أنجزت في مقرها المركزي 756 معاملة أحوال مدنية.

بينما أنجزت الإدارة عبر فروعها بالمحافظات 12ألف و 692 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى، ملاحق بطاقة هوية، تغيير حالة إجتماعية، تغير عنوان، بدل فاقد أو بالية، بطاقة تعريف، ملاحق بطاقة التعريف). 

وفيما يخص معاملات المواليد والوفيات بالمحافظات فقد بلغت 6 آلاف و950 معاملة شملت (تسجيل مولود بالداخل، تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد، وفاة مغتربين، سجل سكاني). 

فيما سلمت الأحوال المدنية 201 معاملة في فروعها المنتشرة في المحافظات تنوعت ما بين (تصحيح أحوال مدنية، إفادات، إعادة قيد) خلال هذا الشهر.

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