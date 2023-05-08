شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على المزارعين في قريوت وجالود

مستوطنون يعتدون على المزارعين في قريوت وجالود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم الإثنين، المزارعين في بلدتي قريوت وجالود، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأرض بمنطقة الصرارة من أراضي قريوت، ومنعوا الأهالي من استكمال العمل في الأراضي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأراضي في جالود بمنطقة خلة الوسطى، واعتدَوا عليهم.

وأضاف أن المستوطنين أعطبوا إطارات أحد الجرارات الزراعية، واعتدَوا على المواطنين محمد فوزي حج محمد، وسلام سامي بالضرب.

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