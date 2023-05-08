القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية يُحذّر من تداعيات تعليق برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية

رام الله - دنيا الوطنحذر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لتعليق المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لعشرات الآلاف من المستفيدين في الأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة بسبب عجز التمويل المخصص للبرنامج.وأشار القطاع الزراعي في الشبكة إلى أن برنامج الغذاء العالمي قام خلال الفترة الماضية بتقليص أعداد المستفيدين من القسائم الشرائية للمواد الغذائية بالآلاف، وفي حال عدم توفر التمويل سيقوم بقطع مساعداته عن 200 ألف مستفيد، وهم من الفئات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء ومسنين وأشخاص ذوي إعاقة، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات المقدمة من وكالات الإغاثة.ويؤكد القطاع الزراعي في الشبكة على التدهور الحاصل على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية جراء استمرار الاعتداءات والحصار الإسرائيلي لستة عشر عاماً ونقص التمويل الدولي للبرامج الأساسية حيث ارتفعت نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي إلى نسب غير مسبوقة.وتطالب الشبكة الجهات المانحة بضرورة الإسراع في دعم برنامج الغذاء العالمي بما يمكنه من استئناف خدماته المقدمة للمستفيدين ويخفف من معاناتهم.كما يطالب القطاع الزراعي في الشبكة المجتمع الدولي بالضغط الجاد على سلطات الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل من أجل وقف التدهور الحاصل والتخفيف من تداعياته.