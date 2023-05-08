صورة.. شاباك يعلن اعتقال خلية من الجبهة الشعبية بزعم تنفيذها تفجير بالقدس قبل شهر





رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الإثنين، اعتقال خلية تابعة للجمبهة الشعبية بزعم تنفيد تفجير بعبوة ناسفة في حافلة الركاب في مستوطنة بيتار عيليت في غوش عتسيون قبل حوالي شهر.ووفق ما زعمت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن عناصر الخلية الستة الذين تم اعتقالهم خططوا لتنفيذ اعتداءات إضافية.ووفق ادعاء (شاباك)، فإن الخلية تلقت تعليمات بتنفيذ هذه العمليات من قادة الحركة المسجونين في اسرائيل ومن قيادة الحركة في لبنان، ومن المتوقع ان يتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام المقبلة.ويشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن خلال شهر آذار/ مارس المنصرم عن اعتقال شاب فلسطيني بزعم وضعه عبوة ناسفة في حافلة مستوطنين بمستوطنة (بيتار عيليت) جنوبي مدينة القدس المحتلة.وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من قرية بتير غربي بيت لحم بزعم وضعه عبوة ناسفة في حافلة مستوطنين.وذكرت الصحيفة إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان آخرين بزعم مساعدة منفذ العملية، بالإضافة إلى مصادرة مركبة "يُشتبه في استخدامها من المنفذ".وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى التحقيق لدى شاباك.وكانت قوات الاحتلال قالت إنها فككت عبوة ناسفة زُرعت في حافلة بمستوطنة (بيتار عيليت)، بعد أن صدر منها دخاناً، فيما لفتت مصادر إسرائيلية إلى أن خللًا فنيًا حال دون انفجارها ووقوع كارثة.