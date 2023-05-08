شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تُوضح استعداداتها لعقد امتحان الوظائف التعليمية

التعليم بغزة تُوضح استعداداتها لعقد امتحان الوظائف التعليمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام كافة الاستعدادات لعقد امتحان الوظائف التعليمية يوم غد الثلاثاء 9/5/2023 الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أنه يتقدم للامتحان ما يقارب من 39 ألف متقدم/ة في 101 لجنة منتشرة في مديريات التعليم، حيث تم الحرص بأن يمتحن كل متقدم في لجنة قريبة من سكناه.

كما وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات الفنية والإدارية، وجهزت القاعات وفرق العمل والمراقبين لإنجاح الامتحان بالصورة المناسبة.

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