الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات

وانطلقت احتفالية الافتتاح بحضور ومشاركة كل من م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفد من الوزارة ود. سعيد الزبدة رئيس الكلية، وم. أسامة غانم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن المؤسسات والشركات التقنية والأكاديميين وطلبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطالبات الثانوية.

وتابع قائلاً: "إن بعض البيانات تشير إلى وجود فجوة رقمية بين الجنسين وفقًا لتقرير مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين لعام 2020 والذي يصدر كل ثلاث سنوات، فإن نسبة استخدام الإنترنت بين الذكور في فلسطين تجاوزت نسبة استخدام الإنترنت بين الإناث بنحو %10".

وتسعى إلى العمل على تشجيع المشاركة في المسابقات والفعاليات التقنية، توفير فرص عمل للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والحكومي وتشجيعهم على توظيف النساء وتوفير فرص العمل المناسبة.

رام الله - دنيا الوطنشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023، الذي نظمه قسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في الكلية للعام السابع على التوالي تحت شعار "المهارات الرقمية من أجل الحياة" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم العالي والاتحاد الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقال م. مدوخ: "يحتفل المجتمع الدولي هذا العام بهذا الحدث الدولي تحت شعار "المهارات الرقمية من أجل الحياة"، حيث يعكس هذا الشعار الحاجة الماسة للحلول الرقمية كوسيلة خادمة وميسرة للحياة، وأن هذا الشعار هو نتيجة النجاحات التي سجلتها التكنولوجيا الرقمية في شتى المجالات، ويهدف هذا الشعار إلى تشجيع الفتيات على تطوير المهارات الرقمية والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتحسين ظروف الحياة وتحقيق الطموحات".وأضاف مدوخ: " إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين يحظى بأولوية رسمية وحكومية وهناك سعي تكاملي ودعم حكومي لجميع مكونات هذا القطاع حرصا وسعيا لتطويره وصولا لتحقيق اقتصاد رقمي وفي هذا السياق وصل عدد مستخدمي التسجيل الإلكتروني الموحد (الهوية الرقمية) إلى 845 ألف مستخدم، و285 خدمة حكومية الكترونية".وفي سبيل ذلك، تسعى الوزارة لتعزيز دور الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات وإجراءات من بينها: تجهيز الإطار العام لمواءمة مهارات خريجي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات معمتطلبات سوق العمل ورسم خارطة طريق بالخصوص.كما وتسعى لتوفير فرص التعليم والتدريب والتأهيل المهني، سواء عبر برامج تدريبية.مجانية أو بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى والجهات الحكومية حيث تم تدريب 52 خريجة ضمن التدريب الميداني وبرنامج التدريب الصيفي وكما جاري تنفيذ مبادرة We start والتي يستفيد منها 220 متدرب، والعمل على إطلاق منصة مركزية للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات.من جانبه، رحب الزبدة بالحضور، وقال:" تأتي أهمية هذا اليوم بقناعة العالم حول دور تكنولوجيا المعلومات في النهوض بمسيرة التقدم الحضاري ودور الفتيات والنساء نحو هذا التقدم، ونحن في الكلية الجامعية على قناعة بالدور التطبيقيفبدأت الكلية بتطبيق هذا المسار التطبيقي الذي يتعلق بتكنولوجيا المعلومات فلدينا في الكلية العديد من الاختصاصات المعنية بتكنولوجيا المعلومات سواء كانت هندسية أو علوم الحاسوب كما وحرصت الكلية على دمج التكنولوجيا بجميعالاختصاصات بما فيها اختصاص الدراسات الإسلامية والتخصصات الأخرى مثل الوسائط المتعددة والأمن السيبراني".وذكر أن الكلية الجامعية سخرت كافة إمكاناتها لمواكبة هذه المتغيرات، لتلبية حاجات سوق العمل الخارجي من خلال العمل عن بعد، وأكد الزبدة أن العام الدراسي القادم سيشهد إطلاق مجموعة برامج جديدة ستطرح لأول مرة في قطاع غزة وستركز على تكنولوجيا المعلومات في مجالات تطبيقية مختلفة.وأشار إلى ما بذلته الكلية الجامعية خلال الأعوام القليلة الماضية في مجال احتضان المشاريع الريادية في تكنولوجيا المعلومات من خلال حاضنة يوكاس التكنولوجية، حيث أبدعت الفتيات في هذا الجانب الواعد، وكان لهن نصيب وافر من المشاريع المحتضنة وهو يدل على ما تتسلح به خريجاتنا من طاقة وإمكانات متميزة".