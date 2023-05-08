شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الاستقلال يستقبل معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

رئيس جامعة الاستقلال يستقبل معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل أ.د نور الدين أبو الرب رئيس جامعة الاستقلال اليوم الأحد مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي اللواء متقاعد حابس الشروف والوفد المرافق و الذي ضم د. طلال عوده، وأ. بركات فلاح، وأ. عبدالله زماري، وأ. إسماعيل النبالي، بحضور د. نايف جراد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ود. علي عيايدة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، د. نظام صلاحات عميد المراكز العلمية ود. إياد أبو زنيط مدير مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية، ود. إياد مسعود مدير دائرة الإعلام و العلاقات العامة والدولية .

ورحب أ.د نور الدين أبو الرب بالوفد الضيف مشيداً بعمل معهد أبحاث الأمن القومي وأهمية وتكاملية دوره مع جامعة الاستقلال، مشيراً إلى أن الجرأة والحرية وتوصيل الرسالة الحقيقية في الأبحاث هي الأساس، مؤكداً أن جامعة الاستقلال وإمكانيتها وكوادرها متاحة لتقوية قواعد الشراكة مع المعهد في سبيل خدمته وتطويره.

وأضاف أ.د أبو الرب: "شعبنا ومؤسساتنا تعمل في ظروف صعبة حيث الحصار الإحتلالي العسكري والمالي والنفسي بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية"، مبيناً أن الوحدة والإخلاص بالعمل والممارسة هي من أساسيات الصمود نحو دولتنا الحرة المستقلة ورسم مستقبلنا.

من جانبه، أثنى اللواء الشروف على دعم جامعة الاستقلال لمعهد أبحاث الأمن القومي و حرصها على تعزيز الشراكة بتفعيل مذكرة التفاهم من خلال تبادل الخبرات وعقد الندوات والدورات التي تخدم مصلحة المعهد الذي يعتبر امتداده وتوجهه نحو جامعة الاستقلال.

و اوضح اللواء الشروف ان المعهد يعمل على تقسيم مفهوم الأمن القومي و قياس و صياغة مؤشراته ، ليشكل رؤية مستقبلية ورافدا نحو مجلس الامن القومي.

وفي معرض حديثه أكد د.نايف جراد سعي الجامعة للبدء بتطبيق مذكرة التفاهم الثنائية مع معهد الأمن القومي، وتشكيل فريق ثنائي لتنفيذها.

وتابع د. جراد أن جامعة الاستقلال تخطط لعقد و احتضان مؤتمر الأمن القومي والذي يكمن ويستند إنجازه على شراكة وطنية وتظافر الجهود مع جميع مراكز الابحاث.

بدوره، أشار د. نظام صلاحات على جهوزية التعاون المشترك بين مراكز الجامعة ومعهد الأمن، حيث آفاق عمل المراكز والمسارات الاكاديمية هدفها التميز وأن يكون البناء من منطلق الشراكة والاتفاقية الموقعة لتدعيم توجهنا حول تحليل السياسات والتحليل الاستراتجي والمضمون  بالإضافة لإكمال ما سبق إنجازه.

وفي سياق متصل، كرم اللواء حابس شروف مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي د. نظام صلاحات، ود . إياد أبو زنيط بتسليمهم شهادات التقدير لمشاركتهم الفاعلة في أعمال مؤتمر "فلسطين 2023 إلى أين؟" والذي ناقش على مدار ثلاثة أيام عدة محاور وهي: التحولات والتغيرات الجيواستراتيجية في البيئة الخارجية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، والغايات الوطنية والتوجهات والأولويات الإستراتيجية، وواقع ومؤشرات الوضع الفلسطيني الداخلي واستراتيجيات المواجهة.

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