إلى أين وصلت المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، آخر تطورات المحادثات التي تستضيفها بجدة بشأن الأزمة في السودان.وأعلنت السعودية، استمرار المحادثات التي، بين ممثلي الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، "أياما"، للوصول إلى "وقف فعال لوقف إطلاق النار"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، مع استمرار أزمة المواجهات المسلحة، بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين وأوضاعا إنسانية "صعبة".وأفادت الخارجية السعودية، أن "ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت".وأضافت: "استمرت المحادثات، الأحد، وستستمر الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم بحاجة إليها".ووفق البيان، "حثت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط في المحادثات بهدف تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية".وأعرب الطرفان وفق البيان عن "تحملهم مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها".وأوضحت الخارجية السعودية، أيضا أن "الطرفين شرعا في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين واحترام العمل الإنساني في السودان ومناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات".وحثت السعودية الطرفين على "احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا والامتناع عن أي أعمال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية".وفي الثاني من أيار الجاري، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي حضور "محادثات مباشرة" في مدينة جدة السعودية اليومين المقبلين لبحث هدنة بالبلاد "فقط، بمشاركة ممثلين عن قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".ومنذ 15 نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي".