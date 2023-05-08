شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تدعو لأوسع حملة إلكترونية نصرة للأسير وليد دقة

هيئة الأسرى تدعو لأوسع حملة إلكترونية نصرة للأسير وليد دقة
الأسير وليد دقة
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، والزملاء في وسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية نصرةً للاسير القائد المفكر وليد الدقة والأسرى المرضى داخل السجون. 

وقالت الهيئة: إنه يتوجب علينا أن نوصل آلام الأسرى ومعاناتهم  لجميع المحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والهاشتاغات، التي تفضح وتعري سياسة الاحتلال الإجرامية.

وأضافت الهيئة أنه يجب  علينا  استغلال كل المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل اللغات لمخاطبة أكبر عدد من  الجماهير الدولية، مع ضرورة متابعة الردود والتعليقات وذلك بهدف الشرح والتوضيح والرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة. 

ولفتت الهيئة أنها ستقوم بنشر هاشتاغاتها من خلال كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، تلغرام )، كما سيعمل طاقم من دائرة العلاقات العامة والإعلام لإيصال الرسالة لأوسع قدرٍ ممكن في الساحتين العربية  والدولية، مشيرةً أن هناك  تواصل في هذا الشأن مع العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعتدون على المزارعين في قريوت وجالود

مستوطنون يعتدون على المزارعين في قريوت وجالود

النائب حلايقة: استدعاء الاحتلال للشيخ صبري جزء من استهداف الأقصى

النائب حلايقة: استدعاء الاحتلال للشيخ صبري جزء من استهداف الأقصى

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية يُحذّر من تداعيات تعليق برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية يُحذّر من تداعيات تعليق برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية

الخارجية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة وتعتبرها استخفافا بجهود حل الصراع

الخارجية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة وتعتبرها استخفافا بجهود حل الصراع

سلطة النقد تحذر من التعامل مع مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الافتراضية

سلطة النقد تحذر من التعامل مع مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الافتراضية

الاقتصاد: دمغ 721 كغم ذهب الشهر الماضي

الاقتصاد: دمغ 721 كغم ذهب الشهر الماضي

صورة.. شاباك يعلن اعتقال خلية من الجبهة الشعبية بزعم تنفيذها تفجير بالقدس قبل شهر

صورة.. شاباك يعلن اعتقال خلية من الجبهة الشعبية بزعم تنفيذها تفجير بالقدس قبل شهر

التعليم بغزة تُوضح استعداداتها لعقد امتحان الوظائف التعليمية

التعليم بغزة تُوضح استعداداتها لعقد امتحان الوظائف التعليمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على المزارعين في قريوت وجالود

مستوطنون يعتدون على المزارعين في قريوت وجالود

النائب حلايقة: استدعاء الاحتلال للشيخ صبري جزء من استهداف الأقصى

النائب حلايقة: استدعاء الاحتلال للشيخ صبري جزء من استهداف الأقصى

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية يُحذّر من تداعيات تعليق برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية يُحذّر من تداعيات تعليق برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية

الاقتصاد: دمغ 721 كغم ذهب الشهر الماضي

الاقتصاد: دمغ 721 كغم ذهب الشهر الماضي

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة الاستقلال يستقبل معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

رئيس جامعة الاستقلال يستقبل معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي

مشاركة البطريرك ثيوفيلوس في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

مشاركة البطريرك ثيوفيلوس في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

اشتية: يجب أن نعمل بكل جهد كي لا يتآكل الوجود المسيحي بفلسطين بسبب الاحتلال

اشتية: يجب أن نعمل بكل جهد كي لا يتآكل الوجود المسيحي بفلسطين بسبب الاحتلال

منوعات

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

جورج وسوف يتصدر الترند بعد تصريحاته الأخيرة

جورج وسوف يتصدر الترند بعد تصريحاته الأخيرة

صور.. محمد رمضان يُحطم الأرقام القياسية بعدد الحضور بالولايات المتحدة

صور.. محمد رمضان يُحطم الأرقام القياسية بعدد الحضور بالولايات المتحدة

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية &quot;اللعبة&quot;

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية "اللعبة"

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون &quot;ميك أب&quot;

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون "ميك أب"

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

عربي

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري

تفاصيل اجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية

تفاصيل اجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية