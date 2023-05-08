هيئة الأسرى تدعو لأوسع حملة إلكترونية نصرة للأسير وليد دقة

رام الله - دنيا الوطندعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، والزملاء في وسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية نصرةً للاسير القائد المفكر وليد الدقة والأسرى المرضى داخل السجون.وقالت الهيئة: إنه يتوجب علينا أن نوصل آلام الأسرى ومعاناتهم لجميع المحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والهاشتاغات، التي تفضح وتعري سياسة الاحتلال الإجرامية.وأضافت الهيئة أنه يجب علينا استغلال كل المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل اللغات لمخاطبة أكبر عدد من الجماهير الدولية، مع ضرورة متابعة الردود والتعليقات وذلك بهدف الشرح والتوضيح والرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة.ولفتت الهيئة أنها ستقوم بنشر هاشتاغاتها من خلال كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، تلغرام )، كما سيعمل طاقم من دائرة العلاقات العامة والإعلام لإيصال الرسالة لأوسع قدرٍ ممكن في الساحتين العربية والدولية، مشيرةً أن هناك تواصل في هذا الشأن مع العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية.