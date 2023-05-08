التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كازاخستان وقبرص واليابان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من حكومة جمهورية كازاخستان، وذلك في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) للعام الدراسي 2023-2024.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى توفّر عدد من المنح الدراسية لبرنامج الماجستير في الصحة العامة بجامعة قبرص للتكنولوجيا في مدينة ليماسول؛ للعام الدراسي 2023-2024، ومنحة الباحث العلمي المُقدّمة من الحكومة اليابانية.
ودعت الوزارة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على التفاصيل كاملة.
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