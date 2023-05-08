أمريكا: سبعة قتلى في حادث دعس أمام مركز لاستقبال المهاجرين

قُتل سبعة أشخاص على الأقل، مساء يوم أمس الأحد، عندما دعست مركبة مجموعة من الأشخاص، كانوا ينتظرون في محطة للحافلات، بالقرب من مركز لمساعدة المهاجرين في جنوب تكساس، وفقما أفادت به الشرطة.







وقالت أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إنها تتعامل مع الحادث حاليا على أنه غير متعمد، رغم أن شاهدا أفاد بأن السائق وجه شتائم إلى المجموعة، قبل أن يقود سيارته باتجاههم بسرعة شديدة.

وقال إن سبعة أشخاص قُتلوا وأصيب "ما يقرب من 10" آخرين.







رام الله - دنيا الوطنوصرّح المتحدث باسم الشرطة المحلية مارتن ساندوفال، أن مركبة رياضية رمادية "تجاوزت الإشارة الحمراء ودعست عدة أشخاص" قرابة الساعة 8,30 صباحا (13,30 ت غ) في براونزفيل، وهي مدينة حدودية تقع أقصى جنوب ولاية تكساس.