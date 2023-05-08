الهند: 22 قتيلًا على الأقل في غرق قارب

لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، الليلة الماضية، في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوب الهند.







وأفادت السلطات الهندية، بأن الحادث وقع في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وعمليات الإنقاذ جارية.

رام الله - دنيا الوطنوشارك عشرات الأشخاص خلال الليل في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.وصرح ضابط من مركز شرطة تانور "انتشلنا 22 جثة بينهم 15 امرأة وسبعة ذكور. هناك حوالي ستة أشخاص في المستشفى. وعمليات الإنقاذ جارية".وأضاف، أن ثلاثين شخصا كانوا على متن القارب، ولم يتضح على الفور سبب غرقه.