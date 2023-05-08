صور: ضبط كميات كبيرة من الحشيش جاهزة للترويج في ضواحي القدس

وذكر ارزيقات أنه لو قدر لهذه المادة أن تنتشر لوصلت إلى مئات الأشخاص، مؤكدًا التحفظ على الشخص والمضبوطات لحين استكمال الإجراءات وإحالة الملف للنيابة العامة.







رام الله - دنيا الوطنضبطت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة ضواحي القدس، اليوم الإثنين، ما يقارب من 5 كغم من مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر داخل منزل أحد تجارها في بلدة الرام شمال مدينة القدس.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن معلومات وصلت لفرع مكافحة المخدرات تفيد بوجود كميات كبيرة من المخدرات داخل منزل أحد تجارها وجاهزة للترويج والتعاطي وبعد استصدار محضر تفتيش من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة للمنزل وبتفتيشه ضبطت 47 بلاطة حشيش ومادة القنب الهندي المهجن اقتربت من الـ 5 كغم وقبضت على التاجر وأنقذت بذلك ضحايا جدد من التعاطي والإدمان.