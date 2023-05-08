بلدية غزة تعلن موعد بدء موسم الاصطياف والسباحة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بلدية غزة، اليوم الإثنين، أن موسم الاصطياف والسباحة في البحر يبدأ في مطلع حزيران/ يونيو المقبل.





وأكدت البلدية أن موسم الاصطياف يبدأ بصورة رسمية مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل.





وشددت على ضرورة عدم السباحة حالياً نظراً لعدم بدء موسم الاصطياف والسباحة وكثرة التيارات الهوائية وكذلك عدم استقرار الطقس وعدم جود منقذين بحريين على طول شاطئ بحر المدينة حالياً.

يذكر أن منطقة عمل المنقذين على شاطئ البحر تمتد من منتجع "البلو بيتش" السياحي شمالاً وحتى منطقة الشيخ عجلين جنوبًا، وتقيم بها البلدية 22 برجًا للإنقاذ، لتغطية الفترة المسموح بها رسمياً للسباحة والممتدة من 30 : 7 وحتى الساعة 30 : 7 مساءً.

وعقدت البلدية، الاختبارات العملية لاختيار منقذين بحريين على شاطئ البحر، ضمن جهودها لتوفير فرق الإنقاذ اللازمة استعداداً لاستقبال فصل الصيف وتوفيرموسم صيفي آمن للمواطنين خلال الموسم.وذكرت أنه سيتم اختيار 125 منقذاً بحرياً موزعين على 22 برجاً للإنقاذ لمدة 5 أشهر على طول شاطئ بحر المدينة، بالتعاون وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل، والشرطة البحرية، والدفاع المدني.وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة الالتزام بتعليماتها وإرشاداتها وعدم السباحة؛ حفاظًا على أرواحهم من الغرق.