تفاصيل اجتماع ثلاثي أردني كويتي سعودي في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنعقد وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والأردن أيمن الصفدي، اجتماعاً ثلاثياً على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأن سوريا والسودانوقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، أمس الأحد، إن "الوزراء بحثوا خلال لقائهم الثلاثي،على هامش الاجتماع التشاوري المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".وأوضحت وزارة، أن الوزراء الثلاثة تبادلوا وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.وكان وزراء الخارجية العرب، قرروا الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 أيار/ مايو 2023.