شاهد: مستوطنون يقتحمون مقام يوسف بحماية جيش الاحتلال









وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، واقتحمت مقام يوسف.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مدينة نابلس، واقتحمت مقام يوسف شرق المدينة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن أبو حجلة (23 عاما)، بعدما داهمت منزل ذويه بمنطقة المخفية وفتشته.واقتحم مستوطنون الليلة بحماية قوات جيش الاحتلال، نابلس ووصلوا لمنطقة قبر يوسف للقيام بأعمال ترميم، وتعرضوا لإطلاق نار دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.