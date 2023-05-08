بلدية غزة تصدر تنويهاً للمواطنين في محيط مستشفى الشفاء



وقالت بلدية غزة في تنويهها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك): "ستبدأ بلدية غزة بتنفيذ حملة لتنظيم شارع عز الدين القسام (محيط مستشفى الشفاء ) لتسهيل حركة سيارات الإسعاف وحركة مرور السيارات والأفراد في المكان".



ودعت البلدية، أصحاب المصالح في المنطقة الممتدة من تقاطع شارع الوحدة (مسجد البورنو) وحتى مركز رشاد الشوا للتعاون مع طواقم البلدية وإزالة أي تعديات لتسهيل الحركة وللحفاظ على سلامة المواطنين في المنطقة.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة، صباح اليوم الإثنين، تنويهاً إلى المواطنين في محيط مستشفى الشفاء، من أجل تسهيل مرور حركة سيارات الإسعاف والمواطنين.