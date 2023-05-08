الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من الضفة والقدس بينهم طفل

أما في الخليل، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن بدر زياد أبو هليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.







وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت محلات تجارية في المنطقة الجنوبية من المدينة تعود للمواطن راتب وائل الفاخوري.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مدينة نابلس، واقتحمت مقام يوسف شرق المدينة.







وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن أبو حجلة (23 عاما)، بعدما داهمت منزل ذويه بمنطقة المخفية وفتشته.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، 18 فلسطينيًا من مختلف مدن الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسيد إبراهيم أبو بكر من يعبد، وعمار عبد الحكيم خلوف من برقين، بعد مداهمة منزلي ذويهما وسط مواجهات مع الأهالي.كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مهند توفيق أبو بكر من بلدة يعبد أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية وقريتي كفر قود وبئر الباشا، وسيرت آلياتها في الشوارع والأزقة، ولم يبلغ عن اعتقالات.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد ناصر عساكرة من قرية العساكرة، ومنير محمد تعامرة من قرية العروج شرقا، وصلاح موسى صباح، وفادي عادل عطالله، وأحمد سعيد صباح، وحمزة عوض عطالله، وإبراهيم وجيه صباح، وجميعهم من قرية حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة مروان فرارجة في الثلاثينات من عمره، واحمد جمال حسان من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.أما في رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان خلال اقتحامها مدينة البيرة ومخيم الجلزون وقرية دير أبو مشعل.ففي حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، اعتقلت الشاب عبد الرحمن قطش، بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت المحرر محمد أحمد البرغوثي، بعد اقتحامها قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، حيث لم يمض على الإفراج عنه من سجونها سوى عشرة أيام بعد اعتقال دام أربعة عشر عاما.كما اعتقلت الشابين أحمد الطيراوي، وعلاء سعيد نخلة بعد اقتحام منزليهما في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.وبحسب شهود عيان، شهدت أماكن الاقتحام مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال، التي انتشرت أيضا على أطراف قرى جفنا ودير ابزيع وكفر نعمة شمال رام الله.ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مخيمات المحافظة وبلداتها، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.وفي القدس، قال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الطفل محمد ياسر درويش (12 عاما) بعد أن داهمت منزله وفتشته".