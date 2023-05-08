شؤون فلسطينية

تطورات طقس فلسطين حتى يوم الخميس المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى يوم الخميس المقبل
طقس فلسطين- مدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا إلى غائم وباردا  خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون طقس فلسطين غائمًا جزئيًا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون طقس فلسطين غائمًا جزئيًا حارا نسبيا إلى حار وجافا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم عدّة أقسام في سجن رامون

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم عدّة أقسام في سجن رامون

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تطورات طقس فلسطين حتى يوم الخميس المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى يوم الخميس المقبل

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

عضو كونغرس أميركي تُعيد تقديم مشروع للدفاع عن حقوق الأطفال والعائلات الفلسطينية

عضو كونغرس أميركي تُعيد تقديم مشروع للدفاع عن حقوق الأطفال والعائلات الفلسطينية

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب

حلس: جرائم الاحتلال مستمرة بحق شعبنا رغم مرور 75 عاماً على النكبة

حلس: جرائم الاحتلال مستمرة بحق شعبنا رغم مرور 75 عاماً على النكبة

الصالح يبحث مع وزيري العدل والتخطيط العمراني الكرواتيين تطوير التعاون بقضايا الحكم المحلي

الصالح يبحث مع وزيري العدل والتخطيط العمراني الكرواتيين تطوير التعاون بقضايا الحكم المحلي

منوعات

صور.. محمد رمضان يُحطم الأرقام القياسية بعدد الحضور بالولايات المتحدة

صور.. محمد رمضان يُحطم الأرقام القياسية بعدد الحضور بالولايات المتحدة

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية &quot;اللعبة&quot;

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية "اللعبة"

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون &quot;ميك أب&quot;

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون "ميك أب"

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

عربي

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري

بعد قرار الجامعة العربية.. قطر تُعلن عن موقفها من التطبيع مع النظام السوري

تفاصيل اجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية

تفاصيل اجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية

الأردن: ما هي التُهم الثلاث التي ستُوجه للنائب العدوان؟

الأردن: ما هي التُهم الثلاث التي ستُوجه للنائب العدوان؟