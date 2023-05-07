قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام





رام الله - دنيا الوطنأعرب قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني عن دعمه الكامل وتأييده للمبادرة الصادرة عن الهيئة العليا لشؤون العشائر والتي جاءت على لسان مفوضها العام عاكف المصري والداعية تحديداً إلى التنفيذ الأمين والفوري لكل الاتفاقيات المبرمة بين أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، انطلاقاً من الحاجة الماسةوالملحة لتجسيد وحدة وطنية حقيقية يتمناها ويدعو لها السواد الأعظم من أبناء شعبنا المناضل داخل الوطن وخارجه.وأكد فارس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن وثيقة الأسرى التي أصبحت فيما بعد وثيقة الوفاق الوطني، تحتوي على كل المبادئ والعناصر الضرورية، لإعادة بناء جبهة وطنية عريضة تشمل كافة القوى العاملة، وستمكن شعبنا من استعادة زمام المبادرة في مواجهة الاحتلال، وخصوصاً الطغمة الفاشية الحاكمة في إسرائيل.وأشار فارس إلى أهمية مساهمة قوى المجتمع في تشكيل جبهة شعبية عريضة تطالب الفصائل بالاحتكام لإرادة الشعب عبر تحقيق المصالحة الوطنية.