اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى



وكان في استقبال اللواء أبو بكر ووفد الهيئة وذوي الأسرى، سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح والمستشار أول في السفارة نداء البرغوثي وكادر السفارة والعاملين فيها.



ورحب السفير اللوح برئيس الهيئة وضيوف بيت فلسطين، مؤكداً على فخره واعتزازه بانتمائه لقطاع الأسرى والمحررين، الذين عاش ظروفهم وتقاسم معاناتهم، ويعلم كل الصعوبات والمشاكل التي يعانون منها وكذلك أسرهم وعائلاتهم.



وقال السفير اللوح " أسرانا ومعتقلينا بحاجة لنا جميعاً، ويتوجب علينا كلٌ في موقع أن نتحمل مسؤولياتنا، وأن نسعى ونعمل دون كلل من أجلهم والتخفيف عنهم، وفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم، والتي تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء ذات الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية والحياتية.



من جانبه شكر اللواء أبو بكر السفير وطاقم السفارة على حرارة الاستقبال، مشيراً أن بيت فلسطين في القاهرة بيت الكل الفلسطيني، وأن كل الجهود المبذولة من السفارة بكافة طواقمها تجاه قضايا الوطنية، تأتي في سياق الانتماء الحقيقي لفلسطين الأرض والإنسان، وأن الحديث عنهم وأنسنة قضيتهم له مكانته على الساحة المصرية، لأهميتها العربية والإقليمية والقارية والدولية.



ووضع اللواء أبو بكر كافة الحضور بشكل مختصر ومكثف، في صلب التطورات والأحداث الأخيرة داخل السجون والمعتقلات، والسياسات والقوانين التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وجهازها التشريعي ( الكنيست )، في تحدي علني

للمنظومة الدولية واتفاقياتها ومواثيقها، وهذا يتضح جلياً من المراهقة التي يمارسها وزراء العنصرية والتطرف وعلى رأسهم وزيري الأمن القومي والمالية المتطرفين.



وطالب اللواء أبو بكر العالم أجمع، بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ومناضليه، ووقف سياسة الاعدامات اليومية والملاحقة والاعتقالات، والتدخل فورا للجم إسرائيل ووقف اجرامها المتصاعد والدموي.





رام الله - دنيا الوطنزار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ظهر اليوم الأحد، يرافقه وفد الهيئة وذوي أسرى في سجون الاحتلال على رأسهم أم ضياء الآغا عميد أسرى المحافظات الجنوبية وأسرى محررين، بيت فلسطين - سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية.