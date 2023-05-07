الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس





وتعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إقامة هذه البؤرة واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق الطرق الاستيطانية ومصادرات الأراضي تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية.





وتؤكد الوزارة أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق القانون الدولي، وتتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية وصولاً لمحاسبة دولة الاحتلال عليها.





وتطالب الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 وقبل فوات الأوان.

رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة الليلة الماضية قرب بلدة "مخماس" شمال شرق القدس المحتلة بحماية جيش الاحتلال، بعد أن قاموا بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.