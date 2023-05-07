شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة الليلة الماضية قرب بلدة "مخماس" شمال شرق القدس المحتلة بحماية جيش الاحتلال، بعد أن قاموا بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية. 

وتعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إقامة هذه البؤرة واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق الطرق الاستيطانية ومصادرات الأراضي تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية. 

وتؤكد الوزارة أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق القانون الدولي، وتتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية وصولاً لمحاسبة دولة الاحتلال عليها.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 وقبل فوات الأوان.

أخبار ذات صلة

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

عضو كونغرس أميركي تُعيد تقديم مشروع للدفاع عن حقوق الأطفال والعائلات الفلسطينية

عضو كونغرس أميركي تُعيد تقديم مشروع للدفاع عن حقوق الأطفال والعائلات الفلسطينية

كيف علقت حركة فتح على عودة سوريا لجامعة الدول العربية؟

كيف علقت حركة فتح على عودة سوريا لجامعة الدول العربية؟

أول تعليق من حماس على عودة سوريا لإشغال مقعدها بالجامعة العربية

أول تعليق من حماس على عودة سوريا لإشغال مقعدها بالجامعة العربية

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

قدورة فارس يُعلن عن دعمه الكامل لمبادرة هيئة العشائر لإنهاء الانقسام

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

مركز شمس يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدارس التي موّل بناءها من الهدم

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

اللواء أبو بكر يزور سفارة دولة فلسطين في القاهرة برفقة ذوي أسرى

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

الخارجية تُدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق القدس

عضو كونغرس أميركي تُعيد تقديم مشروع للدفاع عن حقوق الأطفال والعائلات الفلسطينية

عضو كونغرس أميركي تُعيد تقديم مشروع للدفاع عن حقوق الأطفال والعائلات الفلسطينية

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب

حلس: جرائم الاحتلال مستمرة بحق شعبنا رغم مرور 75 عاماً على النكبة

حلس: جرائم الاحتلال مستمرة بحق شعبنا رغم مرور 75 عاماً على النكبة

الصالح يبحث مع وزيري العدل والتخطيط العمراني الكرواتيين تطوير التعاون بقضايا الحكم المحلي

الصالح يبحث مع وزيري العدل والتخطيط العمراني الكرواتيين تطوير التعاون بقضايا الحكم المحلي

منوعات

صور.. محمد رمضان يُحطم الأرقام القياسية بعدد الحضور بالولايات المتحدة

صور.. محمد رمضان يُحطم الأرقام القياسية بعدد الحضور بالولايات المتحدة

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية &quot;اللعبة&quot;

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية "اللعبة"

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون &quot;ميك أب&quot;

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون "ميك أب"

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

عربي

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

أمين عام التعاون الإسلامي يُشيد بمبادرة السعودية تقديم مساعدات إنسانية للسودان

رئيس الوزراء السوري: مقبلون على مرحلة انفتاح وتعاون كمقدمة لإنهاء معاناة شعبنا

رئيس الوزراء السوري: مقبلون على مرحلة انفتاح وتعاون كمقدمة لإنهاء معاناة شعبنا

قرار عربي بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

قرار عربي بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

تبادل اتهامات بخرق الهدنة.. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

تبادل اتهامات بخرق الهدنة.. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع