الاحتلال يعتقل الأسير المحرر ياسر مناع من نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الباحث في الشأن الصهيوني الأسير المحرر ياسر مناع، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.ويأتي اعتقال الباحث والكاتب ياسر مناع من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد الإفراج عنه قبل أقل من عامين من سجون الاحتلال، عقب قضائه حكماً بالسجن مدة سنتين ويوم، ودفع خلالها غرامة قدرها 4000 شيكل.وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير مناع بتاريخ 31/7/2019 في اعتقاله السابق بعد مداهمة منزلة في مدينة نابلس وتحطيم محتوياته، ونقلته إلى التحقيق في مركز "بتاح تكفا" ومددت اعتقاله لاستكمال التحقيق معه، ومنعت ذويه من زيارته في سجن مجدو بعد ذلك.