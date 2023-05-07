كيف علقت حركة فتح على عودة سوريا لجامعة الدول العربية؟

رحب المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، عضو إدارة الملتقى الشبابي العربي التضامني، عبد الفتاح دولة، بعودة الجمهورية العربية السورية لمقعدها في جامعة الدول العربية.





وقال دولة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "لطالما كانت سوريا صوتاً عروبياً أصيلاً في منظومة العمل العربي، وموقفاً صلباً في الدفاع عن قضايا الأمة".





وأضاف: "بعودتها تستعيد الجامعة العربية مساحة مهمة من مناعتها في وجه ما تمر بها أمتنا من استهداف وتحديات".





واعتبر دولة أن "وجود سوريا في الجامعة العربية يعلي صوت الحق الفلسطيني ويتصدى لمؤامرة تقويض القضية الفلسطينية وضرب شرعية تمثيلها المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية التي طالما كانت سدا منيعا لها".





وأشار الى أن هذه العودة المحمودة تشكل الحلقة الأهم في كسر الحصار الجائر المفروض على سوريا مطالبا بموقف عربي حازم وضاغطا من القمة المقبلة لكسر ما يسمى بقانون "قيصر" اللاإنساني الذي يحاصر الشعب والجمهورية السورية على طريق استعادة نهضتها الحضارية ودورها الهام على الساحة الدولية.





وثمّن دولة دور الملتقى الشبابي العربي الذي بادر في أكثر من مؤتمر وندوة ولقاء عروبي لإحداث هذا الخرق في الموقف العربي الذي خطى خطوة إعادة سوريا لمقعدها ودورها الذي تحتاجه أمتنا في هذا الوقت الحساس.

رام الله - دنيا الوطن