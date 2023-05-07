دولي

عملية عسكرية بالضفة.. بن غفير يضع شروطاً لإنهاء القطيعة مع نتنياهو

عملية عسكرية بالضفة.. بن غفير يضع شروطاً لإنهاء القطيعة مع نتنياهو
بن غفير ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير وضع شروطاً كي ينهي القطيعة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ووفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، فإن من بين هذه الشروط، أن يوافق نتنياهو على شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، والموافقة على بنود من خطة تعديل القضاء.

وأضافت أن من بين الشروط مشاركة بن غفير في المشاورات الأمنية، وأن يوافق نتنياهو على تشديد أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

يشار إلى أن خلافات نشبت بين نتنياهو وبن غفير على خلفية ما وصفها ضعف رد جيش الاحتلال على صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة مستهدفة مناطق غلاف غزة الأسبوع الماضي.

وأعلن بن غفير مقاطعة حزبه لاجتماع الحكومة، كما يرفض الرد على مكالمات حزب (ليكود)، وفق ما أعلن الأخير عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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