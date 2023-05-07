أول تعليق من حماس على عودة سوريا لإشغال مقعدها بالجامعة العربية

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على عودة سوريا لإشغال مقعدها في جامعة الدول العربية.وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نرحب بإعلان وزراء خارجية الدول العربية عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية".وأضاف: "نتمنى سرعة معالجة كل تداعيات الأزمة السورية وندعو لتعزيز العلاقات البينية بين كل مكونات الأمة لتصليب موقفها في مواجهة الأطماع الاستعمارية الخارجية وفي مقدمتها المشروع الصهيوني التوسعي".وأكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن وزراء الخارجية العرب، تبنوا قرار عودة مقعد سوريا في الجامعة، في اجتماع بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الأحد.