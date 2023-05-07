شؤون فلسطينية

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة بهدم مدرسة جب الذيب
خلال هدم الاحتلال مدرسة جب الذيب
رام الله - دنيا الوطن
أدان د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على هدم مدرسة "جب الذيب" في منطقة بيت لحم وهي المدرسة الوحيدة التي تخدم طلاب القرية المحاصرة من ثلاث مستوطنات والتي يحاربها الاحتلال بقطع المياه و الكهرباء عنها و بمنعها من شق الطرق اليها واعاقة الخدمات الصحية فيها.

وقال البرغوثي  في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المدرسة التي هدمت بنيت بجهد أهل القرية واصرارهم على تعليم أبنائهم وبناتهم.

وأضاف البرغوثي أن كيانا يخشى تعليم الأطفال و يحاربه لا بقاء له، داعيا وزارة التربية و التعليم إلى المباشرة فورا بإعادة بناء المدرسة وعدم السماح للاحتلال بتمرير مخططاته ضد جب الذيب.

وقال البرغوثي: نطالب دول العالم والمجتمع الدولي بفرض إجراءات عقابية على دولة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلية وما تقوم به من تدمير للخدمات التعليمية والصحية الفلسطينية، بما في ذلك الغاء اتفاقيات التعاون البحثي والعلمي الأوروبية معها، وخصوصًا ان المدرسة التي هدمت بنيت بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين.

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