دولي

تركيا: مصرع 12 شخصاً وإصابة 31 آخرين في حادث سير مروع

تركيا: مصرع 12 شخصاً وإصابة 31 آخرين في حادث سير مروع
جانب من حادث السير المروع في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 آخرون بينهم ثلاثة في حالة حرجة، جراء حادث تصادم شاحنتين بعدد من السيارات في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

جاء ذلك وفق ما ذكر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، حيث وقع الحادث في الطريق الواصل بين مدينتي أنطاكية وإسكندرون، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

واصطدمت شاحنة بأخرى للسحب ما أدى إلى جنوح الشاحنة ودخولها إلى الطريق المقابل وارتطامها بـ11 سيارة.

وتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء والدرك إلى مكان الحادث.

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