دولي

جيش الاحتلال: مناورة عسكرية ستجري في منطقة غلاف غزة الأربعاء

جيش الاحتلال: مناورة عسكرية ستجري في منطقة غلاف غزة الأربعاء
جيش الاحتلال يعلن عن مناورة عسكرية ستجري في منطقة غلاف غزة الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، أن مناورة عسكرية ستجري يوم الأربعاء المقبل، في منطقة غلاف غزة.

وأضاف أن المناورة سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن، وسيتم إغلاق مناطق اعتبار من يوم غدٍ الاثنين تمهيدا للمناورة.

يشار إلى أن مسؤولاً سياسياً إسرائيلياً، قال مساء اليوم الأحد، إن "العملية العسكرية ضد غزة مسألة وقت فقط". 

ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن المسؤول الذي وصفته بـ "الكبير" قوله: "لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة - الأمر مسألة وقت فقط."، وفق زعمه.

ووفق الصحفي الإسرائيلي هيلل بيتون روزين من (القناة 14)، فإن "المواجهة العسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة محسومة وهي مسألة وقت فقط بسبب إدارتها موجة التحريض على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الجيش وجهاز (شاباك) أرسلوا توصياتهما إلى المستوى السياسي للمصادقة عليها.

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