حلس: جرائم الاحتلال مستمرة بحق شعبنا رغم مرور 75 عاماً على النكبة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، أن جرائم الاحتلال مستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل من جنين ونابلس وغزة والقدس العاصمة وكل المدن الفلسطينية، رغم مرور (75 عاماً) على النكبة.وأضاف، أن شعبنا الفلسطيني مصر على أن يبقى قابضاً على الجمر ويدفع كل يوم من دمه، ويضرب الأمثال بأن الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن، مشيراً إلى أن اعتراف هيئة الأمم المتحدة بالنكبة التي حلت بشعبنا خطوة متقدمة ولكنها ليست كافية، والمطلوب إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.جاء ذلك خلال حفل أقامته دائرة الأشبال والزهرات والطلائع في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في الأقاليم الجنوبية برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الأحد، بقاعة المرحوم هاني الشوا بجامعة الأزهر بغزة؛ لتكريم الفائزين بمسابقة " ارفع علمك "، والتي نظمتها الدائرة خلال شهر رمضان الفضيل.جاء ذلك بحضور نجاح عليوة مفوض الأشبال والزهرات والطلائع، وأعضاء الهيئة القيادية العليا وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية ومفوضي الأشبال والزهرات بالأقاليم الجنوبية، والدكتور يحيى الخطيب ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالمحافظات الجنوبية وأركان المجلس، والدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس الجامعة، ولفيف من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، وحشد من أهالي الأشبال والزهرات المكرمين.وقال حلس: نكرم اليوم أشبالنا وزهراتنا الذين فازوا بالمسابقة الرمضانية التي حملت عنوان " ارفع علمك" وهو شعار اتخذته الدائرة وله ما يبرره خاصة ونحن نشهد الاستهداف الإسرائيلي اليومي للعلم والهوية، وهناك من يريد أن يتجاوز الرموز التي توحد شعبنا وخاصة العلم الفلسطيني الذي تحت رايته توحد الجميع وناضل، موجها التحية والتقدير للأشبال الذين فازوا بالمسابقة ،ولمن عمل على إنجاح المسابقة.وأشار حلس لمعاناة الأسرى الذين يخوضون الإضرابات بأمعائهم الخاوية، واستطاعوا أن يشكلوا ملحمة من ملاحم النضال، مستهجناً السابقة الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء من الأسرى في مخالفة واضحة للمواثيق والأعراف الدولية.وشدد على أن شعبنا سيقاتل حتى الحرية، ويؤمن بحتمية النصر وأن الأرض له بطولها وعرضها وسهولها وبحرها وسمائها.وفي سياق متصل رحبت عليوة مفوض الأشبال والزهرات بالأقاليم الجنوبية بالضيوف الكرام شاكرة تلبيتهم للدعوة.وقالت: جئناكم اليوم ويحذونا الأمل بالاستمرار للعمل على تنشئة جيل واع متفتح لكل ما يدور حوله من أحداث، ويكون معول بناء حقيقي في المجتمع ، يقدم كل ما بوسعه من أجل رفعة الوطن وشموخه .وأضافت: لقد دأبت الدائرة كسابق عهدها في السنوات السابقة بالعمل على إعطاء أشبالنا وزهراتنا دفعة جديدة من خلال مبادرات أطلقتها، اختتمت بالمسابقة الرمضانية "ارفع علمك"، والتي هدفت إلى الإثراء المعرفي لأشبالنا وزهراتنا، وتعميق الانتماء للوطن وللحركة، وترسيخ مفاهيم ومبادئ وطنية شاملة.وأردفت بالقول: نقف اليوم لتكريم أشبالنا وزهراتنا الذين فازوا في المسابقة ونسعدهم ونشاركهم الفرحة بالفوز والنجاح المستمرين، وقد أخذنا على عاتقنا تفعيل دور الدائرة، مطالبة الجميع دعم أبنائهم وحثهم على البحث والتعبئة الفكرية التي نستطيع من خلالها مواجهة جميع المؤامرات التي تحاك لنا من قبل الاحتلال وأعوانه.وتوجهت عليوة بالتحية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على مواقفها الوطنية والثابتة تجاه كل ما يمارسه الاحتلال ضد أبناء شعبنا.وأثنت عليوة على جهود الأخ أحمد حلس، ودعمه المتواصل لفئة الأشبال والزهرات، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في وضعهم على الطريق الصحيح ليكونوا بناة الغد وأمل المستقبل في رفعة الوطن وعلو شأنه.من جانب آخر شكر الشبل عبد الله تنيرة في كلمة الأشبال المكرمين الدائرة على جهودها المستمرة لدعم الأشبال والزهرات في الأقاليم الثمانية.ووجه شكره وزملاؤه لكافة أمناء سر الأقاليم ومفوضي الأشبال والزهرات على مساندتهم الدائمة للأشبال في كل المناسبات, وتوفير ما يلزم لإنجاح أنشطتهم وبرامجهم.وتخلل الحفل مجموعة فقرات متنوعة شارك فيها الأشبال والزهرات، وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز التقديرية على الفائزين.