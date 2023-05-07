شؤون فلسطينية

الصالح يبحث مع وزيري العدل والتخطيط العمراني الكرواتيين تطوير التعاون بقضايا الحكم المحلي

الصالح يبحث مع وزيري العدل والتخطيط العمراني الكرواتيين تطوير التعاون بقضايا الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مع نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط العمراني والبناء وأصول الدولة الكرواتي، برانكو باتشيتش، ووزير العدل والخدمات العامة سانجين روكافينا، كل على حِدة، في العاصمة الكرواتية زغرب، تطوير التعاون في قضايا الحكم المحلي والخدمات العامة، وتبادل الخبرات بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الصالح لدولة كرواتيا ومشاركته، ممثلا عن دولة فلسطين، في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة، الذي عقد في زغرب تحت عنوان "تنفيذ خطة العمل الحضرية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط".

وناقش الصالح مع روكافينا، وهو الوزير المسؤول عن البلديات الكرواتية، سبل التعاون المشترك في مجالات التوأمة بين البلديات وتبادل الخبرات في تعزيز إرادات الهيئات المحلية، والإصلاحات العامة لتحسين مستوى الخدمات، وأطلعه على التجربة الفلسطينية في هذه المجالات وتقدمها في العديد منها، رغم وجود الاحتلال وممارساته ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهيئاته المحلية.

وبحث الصالح مع باتشيتش، مخرجات المؤتمر الثالث، والعمل المشترك لتنفيذ الخطة الحضرية 20-40، وأهداف التنمية المستدامة، وقال إن فلسطين واحدة من دول الاتحاد التي ستعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، وملتزمة بذلك منذ الإعلان الأول من خلال عمل كل الوزارات والمؤسسات العاملة فيها.

ودعا الصالح الوزيرين إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأن تكون هناك مواقف واضحة تجاه عدالة القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته العنجهية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية.

بدورهما، أعرب الوزيران الكرواتيان عن استعدادهما للتعاون وتوطيد العلاقة بين البلدين، وأشادا بالدور الفلسطيني في العمل الإقليمي والدولي وتحقيق أهداف التنمية والتخطيط المشترك، وأبديا تفهمهما للواقع والظروف التي تمر بها فلسطين وشعبها.

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