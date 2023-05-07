اشتية: بوفاة د. محمد عواد نودّع اليوم قائداً تربوياً متميزاً

وتوفي عواد اليوم الأحد، إثر حادث سير قرب قرية "الساوية" على طريق رام الله نابلس.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع بالقرب من مفترق قرية الساوية، جنوب نابلس، وناتج عن تصادم مركبة خصوصي بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين تم نقلهم إلى مستشفيات نابلس وسلفيت، وقد أعلن الأطباء عن وفاة أحدهم متأثرا بإصابته الخطيرة.



