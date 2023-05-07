اشتية: بوفاة د. محمد عواد نودّع اليوم قائداً تربوياً متميزاً
نعى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد، باسم مجلس الوزراء إلى شعبنا الفلسطيني الدكتور محمد عواد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، الذي وافته المنية إثر حادث سير مؤسف اليوم.
وقال اشتية عبر حسابه على (فيسبوك): "نودّع اليوم قائدا تربويا متميزا، قدّم خلال مسيرة تربوية حافلة الكثير في خدمة التعليم والتعلم في فلسطين".
وأضاف: "أتقدم من ذوي الفقيد ولأسرة وزارة التربية والتعليم بالتعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان-انا لله وانا اليه راجعون".
وتوفي عواد اليوم الأحد، إثر حادث سير قرب قرية "الساوية" على طريق رام الله نابلس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع بالقرب من مفترق قرية الساوية، جنوب نابلس، وناتج عن تصادم مركبة خصوصي بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين تم نقلهم إلى مستشفيات نابلس وسلفيت، وقد أعلن الأطباء عن وفاة أحدهم متأثرا بإصابته الخطيرة.
وأشار إلى أن خبراء السير باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وأنه تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
التعليقات