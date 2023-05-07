المحكمة العليا في إسرائيل ترد التماساً بشأن إخلاء خان الأحمر

أفادت صحيفة (هآرتس) اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا رفضت التماس حركة "ريغافيم" لإخلاء (خان الأحمر) شرق القدس المحتلة.





وأضافت أن القضاة قبِلوا تبرير الحكومة، بأنه لا يمكن الإخلاء الآن "لأسباب تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".









وقالت إن هدم (خان الأحمر) سيتم "وفقا لقرار ورؤية الحكومة"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



والالتماس الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).



يشار إلى أن المحكمة العليا قررت في شباط/فبراير الماضي عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير (خان الأحمر) في أيار/ مايو الجاري، وردت طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر - حتى حزيران/ يونيو المقبل.



وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء وهدم خان الأحمر بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.



وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة، فاتوا بنسودا، قد حذرت، في وقت سابق، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم الخان الأحمر، وقالت إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".



ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها.



ورفضت المحكمة، مطالبة الالتماس بدفع الحكومة الإسرائيلية على هدم فوري لـ (خان الأحمر) وتهجير سكانه.