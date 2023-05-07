شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أسرى سجن نفحة يطلقون غداً حملة لنصرة الأسير وليد دقة

هيئة الأسرى: أسرى سجن نفحة يطلقون غداً حملة لنصرة الأسير وليد دقة
الأسير وليد دقة
رام الله - دنيا الوطن
دعا أسرى سجن نفحة أبناء شعبنا ووسائل الإعلام وأحرار العالم لإعلاء صوت الأسير المريض وليد دقة الذي يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية، وذلك عبر الالتزام بـ "هاشتاغ" سيتم تعميمه لنشره بذات الوقت وهو الساعة العاشرة من صباح يوم الغد الاثنين.

وقال الأسرى في بيان مقتضب، أن مشاركة الجميع بهذه الحملة هي رسالة وفاء لوليد دقة الذي يمر بظروف صحية صعبة للغاية، وقد امضى أكثر من (37 عاماً) داخل السجون.

وأكد الاسرى أن جملة الخطوات التي يتخذونها لمناصرة رفيق دربهم وليد دقة لن تتكلل بالنجاح دون تكامل ابناء شعبنا لنصرة من قيدوا حريتهم لاجل حرية شعبهم، مشددين أن الالتزام بهذه الحملة هو أضعف الإيمان أمام حالة وليد دقة التي تتطلب بذل كل جهد ممكن لانقاذه من مخالب المحتل وإهماله الطبي المتعمد.

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