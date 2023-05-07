السفير اللوح يستقبل وزير الخارجية رياض المالكي





وأكد أن السفارة بالقاهرة تحرص على إعداد وتنظيم برنامج زيارات متكامل مع مختلف الجهات الحقوقية والإعلامية المعنية في مصر لتسليط الضوء على قضية الأسرى والتشبيك من أجل دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل الفاعل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.



ومن جهته أطلع اللواء أبو بكر السفير دياب اللوح على مستجدات قضايا وشواغل الأسرى ومعاناتهم مع المحتل ، وتبادلا الرؤى حول تنسيق الجهود سويا للفعاليات المزمع عقدها بجمهورية مصر العربية إحياء لذكرى يوم الأسير.



حضر اللقاء من سفارة دولة فلسطين مستشار أول نداء البرغوثي، والمستشار الثقافي ناجي الناجي، والمستشار حسام مهدي، وسكرتير ثان نوّار نزال، ومن هيئة شؤون الأسرى والمحررين رئيس وحدة دراسات هيئة الأسرى عبد الناصر فروانة، مدير إعلام هيئة الأسرى ثائر شريتح، ومؤيد عامر مدير دائرة الأسرى، ونيفين عازم من هيئة الأسرى، وبسام حسونة ممثل عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية بقطاع غزة، ومن ذوي الأسرى والدة الأسير المعتقل منذ (31 عامًا) نجاة الفالوجي "أم ضياء الأغا "، والد الأسير محمد الحلبي، وعماد عريف والد الأسير باسل المعتقل منذ (21 عامًا) والممنوع من زيارته منذ اليوم الأول للاعتقال.

رام الله - دنيا الوطناستقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، فجر الأحد، وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي.جاء ذلك عقب وصوله جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد برئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث التطورات في السودان وسوريا وفلسطين.كما استقبل سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر والوفد المرافق له، اليوم الأحد في مقر السفارة .ورحب السفير دياب اللوح بهذه الزيارة الكريمة ، مثمنا المساعي المبذولة في سبيل تدويل التحديات الواقعة على عاتق أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.