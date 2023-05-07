غزة: بحر يُهنئ الدكتور أبو ندى بمنصبه الجديد وكيلاً لوزارة التربية والتعليم العالي

رام الله - دنيا الوطناستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، د. خالد أبو ندى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، بغزة، د. أحمد بحر وأعضاء لجنة التربية في التشريعي.وحضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر ، والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ومدير عام وحدة العلاقات الدولية والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار.وتأتي الزيارة في إطار تهنئة رئاسة المجلس التشريعي للدكتور خالد أبو ندى لتسلمه مهام منصبه الجديد.ورحّب أبو ندى بالدكتور أحمد بحر، معبراً عن اعتزازه وفخره بهذه الزيارة الكريمة، كما أشاد بجهود المجلس التشريعي الفلسطيني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكداً أنه سيبذل كل الجهد في إطار استمرار تطوير وتجويد العملية التعليمية في كافة مجالاتها.من جهته قدّم الدكتور بحر باسمه ونيابة عن المجلس التشريعي التهنئة للدكتور خالد أبو ندى بمناسبه توليه مهامه الجديدة متمنياً له التوفيق والنجاح في حمل حقيبة وزارة التعليم وهي من الوزارات الرئيسة والهامة التي تعنى بتعليم وتربية الناشئة.وفي ختام الزيارة قدّم الدكتور أحمد بحر ووفد التشريعي درع تهنئة لوكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى.