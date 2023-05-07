المنظمات الأهلية تستنكر الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية في مجمع الشفاء

رام الله - دنيا الوطنيستنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية بشدة جريمة الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية في قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.ويشير القطاع الصحي بالشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى الاعتداء الذي قام به بعض الأشخاص قبل عدة أيام بحق أطباء الاستقبال في مستشفى الشفاء أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة المرضى.ويؤكد القطاع الصحي بالشبكة على ضرورة وضح حد لهذه الاعتداءات التي تكررت في عدد من المستشفيات خلال الفترة الماضية محذرا من تداعياتها على واقع الأطباء والخدمات التي يقدمونها في ظل الظروف المعقدة التي يعملون بها.وفي الوقت الذي يعبر فيه القطاع الصحي في الشبكة عن تضامنه مع الأطباء كافة يطالب بضرورة إعمال المساءلة لمن يرتكب هذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة.كما يطالب كافة الجهات الرسمية بضرورة وضع سياسات جدية لحماية الطواقم الطبية واحترام وتقدير جهودها.