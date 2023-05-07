شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بالمؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة

فلسطين تشارك بالمؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ممثلا عن دولة فلسطين في اعمال المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من اجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة، الذي عقد في العاصمة الكرواتية زغرب، تحت عنوان "تنفيذ خطة العمل الحضرية الاستراتيجية الاتحاد من اجل المتوسط".

وهدف المؤتمر الذي حضره رئيس الوزراء الكرواتي اندرية بلنيكوفيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العمراني والبناء واصول الدولة الكرواتي برانكو باتشيتش، ووزير الاشغال العامة والإسكان الأردني احمد ماهر أبو السمين، والمفوض المسؤول عن التماسك والإصلاحات في الاتحاد الأوروبي إليسا فيريرا، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ووزراء من دول حوض المتوسط ومسؤولين عن التنمية المستدامة والإسكان، الى الاعتراف بالتقدم المحرز في تحقيق اهداف التعاون الأورومتوسطي في هذا القطاع.

وفي بداية كلمته، نقل الصالح تحيات القيادة والحكومة الفلسطينية للمجتمعين، وأكد ان دولة فلسطين التزمت بأجندة التنمية المستدامة 2030 منذ أيلول 2015، بعد توقيعها عليها، وتبنت الهدف الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وأمنة ومرنة ومستدامة". 

والتزمت فلسطين طوعا بالترويج للتوسع الحضري المستدام والمدن المستدامة، كقوى تحويلية من اجل التنمية.

وأشار الصالح أن مشاركتنا باسم دولة فلسطين في هذا اللقاء الوزاري الثالث، تأكيداً منا على التزامنا ومشاركتنا في اعلان ستراسبورغ الأول، والقاهرة الثاني، وزغرب الثالث، وتعبيراً عن مساعينا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واصرارنا على ذلك، رغم كل العقبات والتحديات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي
علينا.

وأكد الصالح على ان قدرة فلسطين على تحقيق اهداف التنمية المستدامة مرهونة بنجاح المجتمع الدولي في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع
من حزيران لعام 67، والقدس الشرقية عاصمة لها.

وفي الختام شكر الحضور على جهودهم المبذولة للوصول لإعلان زغرب، والحكومة الكرواتية على استضافتها للمؤتمر.

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