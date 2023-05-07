كيف ردّ وزير جيش الاحتلال على منتقدي قرار تسليم جثامين شهداء فلسطينيين؟
ردّ وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، اليوم الأحد، على منتقدي قرار تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين.
ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن غالانت رفض اليوم الانتقادات التي وجهت له داخل الائتلاف والتي تهاجمه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بعد قرارهما تسليم جثامين فلسطينيين.
وقال الوزير :"للأسف، لا تشكل الجثامين ورقة ضغط تؤثر على المنظمات، إلا في حالات استثنائية تتعلق على وجه التحديد بحماس"، وفق تعبيره.
وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال ستسلم جثمان الشهيد شريف حسن وريدات اليوم.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد شريف حسن وريدات (22 عاماً) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل اليوم الأحد من قبل طواقم الهيئة وذوي الشهيد.
يشار إلى أن الشاب شريف وريدات، استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ التاسع من شباط/فبراير الماضي.
التعليقات