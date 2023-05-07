كيف ردّ وزير جيش الاحتلال على منتقدي قرار تسليم جثامين شهداء فلسطينيين؟

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال ستسلم جثمان الشهيد شريف حسن وريدات اليوم.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد شريف حسن وريدات (22 عاماً) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل اليوم الأحد من قبل طواقم الهيئة وذوي الشهيد.





يشار إلى أن الشاب شريف وريدات، استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ التاسع من شباط/فبراير الماضي.



