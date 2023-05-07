الهباش: المساجد وُجدت للتأكيد على وحدانية رب العالمين وليست للتكفير ونشر الفتنة والدعوة للاقتتال

رام الله - دنيا الوطنطالب قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، بإيقاف ما وصفهم "دعاة الفتنة وسفك الدماء والتحريض على القتل عبر استغلال منابر المساجد كما حصل في قطاع غزة".وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن المساجد وُجدت للتأكيد على وحدانية رب العالمين، ووحدة الأمة الإسلامية، وليست للتكفير ونشر الفتنة والدعوة إلى الاقتتال.وشدد الهباش على أن "أي دعوة لذلك لا تليق بالمساجد، وتتناقض مع منهج الإسلام الصحيح".وأوضح أن "هؤلاء الغلمان ابتليت بهم الأمة ويجب وقفهم عند حدهم وتحذير الناس من دعواتهم لنشر الفتنة"، وفق تعبيره.