السيسي يؤكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.جاء ذلك خلال استقباله، بالقاهرة، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي مايك تيرنر، ووفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء، إلى الجهود المصرية الحثيثة، التي تتم بالتوازي، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى مبادرات إعادة إعمار غزة، كما أكد أن السلام العادل والشامل، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.