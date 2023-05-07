سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول الدفعة الثالثة من السودان في طريقهم لغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة فلسطين في القاهرة اليوم الأحد، بوصول الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى مطار القاهرة الدولي.وأوضحت السفارة أنه تم اجلاءهم من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي وهم في طريقهم إلى قطاع غزة، حيث كان في استقبالهم بالمطار وفد سفارة فلسطين بالقاهرة ويرافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من المطار إلى معبر رفح البري.بدوره، أكد سفير فلسطين في مصر دياب اللوح أن السفارة تباشر عمليات إجلاء أبناء شعبنا من المنافذ البرية والجوية المصرية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ووجهات أخرى، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولا إلى معبر رفح البري.وأكد السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة فلسطين بالسودان.