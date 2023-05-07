شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول الدفعة الثالثة من السودان في طريقهم لغزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول الدفعة الثالثة من السودان في طريقهم لغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة فلسطين في القاهرة اليوم الأحد، بوصول الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت السفارة أنه تم اجلاءهم من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي وهم في طريقهم إلى قطاع غزة، حيث كان في استقبالهم بالمطار وفد سفارة فلسطين بالقاهرة ويرافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من المطار إلى معبر رفح البري.

بدوره، أكد سفير فلسطين في مصر دياب اللوح أن السفارة تباشر عمليات إجلاء أبناء شعبنا من المنافذ البرية والجوية المصرية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ووجهات أخرى، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولا إلى معبر رفح البري.

وأكد السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة فلسطين بالسودان.

أخبار ذات صلة

الهباش: المساجد وُجدت للتأكيد على وحدانية رب العالمين وليست للتكفير ونشر الفتنة والدعوة للاقتتال

الهباش: المساجد وُجدت للتأكيد على وحدانية رب العالمين وليست للتكفير ونشر الفتنة والدعوة للاقتتال

السيسي يؤكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

السيسي يؤكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول الدفعة الثالثة من السودان في طريقهم لغزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول الدفعة الثالثة من السودان في طريقهم لغزة

أبو هولي يُعلن انطلاق برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة

أبو هولي يُعلن انطلاق برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة

غزة: رئاسة التشريعي تهنئ النائب الأردني العدوان بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

غزة: رئاسة التشريعي تهنئ النائب الأردني العدوان بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

هيئة الأسرى توثّق شهادتين لشابين فلسطينيين تعرّضا للضرب أثناء الاعتقال

هيئة الأسرى توثّق شهادتين لشابين فلسطينيين تعرّضا للضرب أثناء الاعتقال

وفد &quot;PAMA&quot; الطبي يختتم جولته بغزة بإجراء سلسلة عمليات معقدة ونوعية بجراحة القلب المفتوح

وفد "PAMA" الطبي يختتم جولته بغزة بإجراء سلسلة عمليات معقدة ونوعية بجراحة القلب المفتوح

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر جريمة إعدام مستوطن لشاب فلسطيني

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر جريمة إعدام مستوطن لشاب فلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: رئاسة التشريعي تهنئ النائب الأردني العدوان بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

غزة: رئاسة التشريعي تهنئ النائب الأردني العدوان بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

هيئة الأسرى توثّق شهادتين لشابين فلسطينيين تعرّضا للضرب أثناء الاعتقال

هيئة الأسرى توثّق شهادتين لشابين فلسطينيين تعرّضا للضرب أثناء الاعتقال

وفد &quot;PAMA&quot; الطبي يختتم جولته بغزة بإجراء سلسلة عمليات معقدة ونوعية بجراحة القلب المفتوح

وفد "PAMA" الطبي يختتم جولته بغزة بإجراء سلسلة عمليات معقدة ونوعية بجراحة القلب المفتوح

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر جريمة إعدام مستوطن لشاب فلسطيني

الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر جريمة إعدام مستوطن لشاب فلسطيني

&quot;مرصد&quot; يسلط الضوء على مجالات متخصصة من الانتهاكات الإسرائيلية

"مرصد" يسلط الضوء على مجالات متخصصة من الانتهاكات الإسرائيلية

فلسطين تشارك في أعمال المؤتمر الـ16 للأطراف في اتفاقية بازل في جنيف

فلسطين تشارك في أعمال المؤتمر الـ16 للأطراف في اتفاقية بازل في جنيف

غزة: وفد من التشريعي يتفقد الطواقم الطبية بمجمع الشفاء ويؤكد رفضه الاعتداء عليهم

غزة: وفد من التشريعي يتفقد الطواقم الطبية بمجمع الشفاء ويؤكد رفضه الاعتداء عليهم

غزة: وزارتا العدل والأسرى تطالبان الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري باستشهاد الأسير عدنان

غزة: وزارتا العدل والأسرى تطالبان الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري باستشهاد الأسير عدنان

منوعات

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية &quot;اللعبة&quot;

الفنانة دانا سلامة تكشف تفاصيل مشاركتها في مسرحية "اللعبة"

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون &quot;ميك أب&quot;

ظهور مميز لعائشة بن أحمد بدون "ميك أب"

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

منى زكي تُقلق جمهورها بعد ظهورها الأخير

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

مصطفى خاطر يتحدث عن موقف طريف مع محمد أنور قبل الشهرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

عربي

رئيس الوزراء السوري: مقبلون على مرحلة انفتاح وتعاون كمقدمة لإنهاء معاناة شعبنا

رئيس الوزراء السوري: مقبلون على مرحلة انفتاح وتعاون كمقدمة لإنهاء معاناة شعبنا

فيديو.. الأردن: إجراءات لإحالة النائب عماد العدوان لمدعي عام محكمة أمن الدولة

فيديو.. الأردن: إجراءات لإحالة النائب عماد العدوان لمدعي عام محكمة أمن الدولة

الاحتلال يُسلم النائب عماد العدوان للسلطات الأردنية

الاحتلال يُسلم النائب عماد العدوان للسلطات الأردنية

هل يُتخذ قرار بعودة سوريا إلى الجامعة العربية اليوم؟

هل يُتخذ قرار بعودة سوريا إلى الجامعة العربية اليوم؟