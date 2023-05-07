أبو هولي يُعلن انطلاق برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة

وقال في بيان صحفي صادر عنه اليوم بأن قضية اللاجئين تشهد تطوراً مهماً في الأمم المتحدة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بتكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة.





وبحسب البيان، فإن فعاليات ذكرى النكبة ستكون بإقامة حدثين رفيعيّ المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023، لأول مرة على مدار سبعة عقود ونصف من عمر النكبة والذي شكل اعترافاً أممياً بالنكبة والمأساة الفلسطينية التي حلت بالشعب الفلسطيني عندما طرد وهجر من دياره تحت وطأة المجازر الإسرائيلية عام 1948، لافتاً إلى أن الرئيس سيلقي خطاب في الجمعية العامة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الرواية الفلسطينية وتعرية جرائم الاحتلال، وفضح روايتهم القائمة على تزوير التاريخ.



وتابع د. أبو هولي: "على مدار شهر كامل، سيجري تنظيم أنشطة وفعاليات رياضية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية والجامعات، في مختلف محافظات الوطن، والشتات، تستهدف جميع الفئات من الصغار والكبار والمؤسسات التعليمية"



وأوضح بانه في منتصف الشهر الجاري، يلاقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، نظيره الأردني على ملعب الخضر في بيت لحم، على أن تنطلق في نهاية البرنامج، النسخة الثانية بطولة القدس والكرامة التي ستجمع أندية فلسطينية وأردنية، ستلعب على أرض فلسطين.



وبين د. أبو هولي بأن فعاليات النكبة ستحمل رسائل سياسية هامة تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين "غير القابل للتصرف" في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات طبقا لما ورد في القرار 194 ورفض التوطين والوطن البديل ومطالبة المجتمع الدولي بتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا برفع الظلم التاريخي عنه والتمسك بـ(أونروا)، ودعم ميزانيتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين.



وتابع: فعاليات النكبة سوف تؤكد على الرواية الفلسطينية القائمة على الحق، وتعرية جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفضح روايتهم القائمة على الكذب وتزوير التاريخ وسرقته، وتعزيز المناصرة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 القرار رقم 194، وبالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والتأكيد بان إسرائيل قائمة على الاحتلال وتمارس (الابرتهايد) وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني



واكد بأن اللجنة الوطنية ستعمل من خلال برنامجها لإحياء الذكرى 75 للنكبة بالدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض الاستيطان وأهمية الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين، والعمل على إعادة استقطاب كل أحرار العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه لإبراز القضية الفلسطينية وتسليط الضوء عليها في ظل المتغيرات الدولية المختلفة التي جعلت من قضيتنا تتراجع على سلم أولويات الدول.



وطالب أبو هولي المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الوقوف إلي جانب شعبنا من اجل إحقاق الحق والعدل وإرساء دعائم السلام الدائم والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية وتمكينه من العودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



يشار إلى أن اللجنة الوطنية العليا تضم: ديوان الرئاسة، دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، القوى الوطنية، اللجان الشعبية في المخيمات الإعلام الرسمي ( وزارة الإعلام، هيئة الإذاعة والتلفزيون)، المحافظون، وزارة التربية والتعليم، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأجهزة المعنية، اتحاد عام المرأة، الاتحادات والمنظمات الشعبية، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والوزارات والمؤسسات والدوائر المختصة ومؤسسات لمجتمع المدني .





رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة د. أحمد أبو هولي، عن انطلاق فعاليات إحياء الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية.وأشار أبو هولي إلى إن الرئيس محمود عباس اعتمد برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ 75 للنكبة وإقرار الرسائل السياسية التي ستحملها الفعاليات، لافتاً إلى أن برنامج فعاليات النكبة متنوع سيجمع بين العمل الدبلوماسي الرسمي، والأكاديمي والشعبي وسيأخذ بعداً محلياً وإقليمياً ودولياً.وأكد على أن فعاليات النكبة ستنطلق بشعار موحد () وفق رسائل سياسية موحدة، داعياً إلى توحيد الجهود لتجسيد وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في هذه الذكرى، ودعا في الوقت ذاته كافة الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات ذكرى النكبة.وأوضح أبو هولي أن برنامج إحياء ذكرى النكبة أنجزته اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة بالتنسيق مع أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون المغربين بالمنظمة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة المفاوضات ودائرة المنظمات الشعبية والصندوق القومي ودائرة مناهضة (أبرتهايد) ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلام الرسمي معرباً عن تقديره وشكره لجهود الجميع الذين ساهموا في صياغة البرنامج.وأشار إلى أن أولى فعاليات النكبة ستنطلق مع الأمانة العام بجامعة الدول العربية يوم غدٍ الاثنين 8أيار/مايو بعقد ندوة رفيعة المستوى بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط وبحضور المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والدولية لدى جمهورية مصر العربية، وستضمن الفعالية معرض صور لرحلة اللجوء الفلسطينية وعرض فيلم وثائقي عن النكبة الفلسطينية.وتابع: "فعاليات النكبة المركزية ستتوج يوم الـ 15 من أيار/مايو بانطلاق مسيرات جماهيرية حاشد في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي مخيمات الوطن والشتات".وحول الفعالية المركزية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) سينظم مسيرة ومهرجان العودة المركزي في رام الله يوم الاثنين 15آيار/مايو2023، التي ستنطلق عند الساعة 12:30 ظهراً ، من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات وصولاً إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله حيث المهرجان المركزي.وفيما يتعلق فعالية المحافظات الجنوبية أوضح أبو هولي سيتم فعاليات جماهيرية على مداخل مخيمات قطاع غزة الثمانية بالإضافة إلى المهرجان المركزي.وأوضح أبو هولي بأن سفارات دولة فلسطيني لها برنامج فعاليات متعدد ومتنوع من لقاءات سياسية وبرلمانية وندوات ومعارض صور، حيث تم تزويدها (175) صورة حول رحلة اللجوء والمعاناة الفلسطينية من العام 1948 إلى العام 2021.وقال إن الكنائس في فلسطين ستقرع أجراسها في منتصف ليلة الأحد 14 أيار/مايو المقبل، ومنتصف ظهر يوم الاثنين 15 أيار/مايو عند الساعة 12 ظهراً ، وكذلك إطلاق صافرة الحداد لمدة 75 ثانية بعدد سنوات النكبة عبر مآذن المساجد في جميع المحافظات الشمالية في منتصف ليلة الأحد 14 أيار / مايو المقبل، ومنتصف ظهر يوم الاثنين 15 أيار/ مايو الساعة 12 ظهراً ، وتخصيص خطبة يوم الجمعة 12 أيار/مايو 2023 عن النكبة الفلسطينية،وأشار إلى تنظيم مهرجان نخبوي (ملتقى دولي) في دولة الجزائر في 22 أيار/مايو 2023 لإحياء الفعالية ، ودعوة المكونات الجهات الرسمية في الدولة الجزائرية، الوزارات، البرلمان بغرفتيه، لجان البرلمان وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، دعوة جميع السفراء المعتمدين لدى الجزائر ، دعوة جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية والنقابات والاتحادات المختلفة كما سيعقد مؤتمر للبرلمانين في البرلمان البريطاني في العاصمة لندن مساء يوم ١٥ أيار/مايو بحضور السفير وعدد من الشخصيات كمتحدثين ومشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسيين، ولقاء آخر بالبرلمان الويلزي نهار يوم ١٥ أيار/مايو.وقال: "إن الفعاليات الرقمية ستنطلق يوم الثاني عشر من أيار المقبل لدعم حق العودة من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى الوطن والشتات متعددة اللغات وبكافة الأشكال بشكل متميز تحت شعار (النكبة جريمة مستمرة والعودة حق)، على منصات التواصل الاجتماعي، وحملة مناصرة دولية لدعم لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي سيلقيه يوم الخامس عشر من أيار في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشار إلى أن المخيمات الفلسطينية بلبنان وسوريا ستكون حاضر ة ببرنامج فعاليات جماهيري على مداخل المخيمات ومهرجان مركزي في مدينة صيدا اللبنانية بحضور فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب اللبنانية يوم أيار/16 مايو المقبل، بالإضافة إلى حفل استقبال في مقر سفارة دولة فلسطين بلبنان تزامناً مع خطاب الرئيس.وتابع د. أبو هولي: "تزامناً مع إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 أيار/مايو 2023 ،ستنظم سلسة من النشاطات والفعاليات الشعبية في عواصم دول العالم إحياء للذكرى 75 للنكبة خلال الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2022 ،بالترتيب مع دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية والجاليات الفلسطينية والمناصرين لقضيتنا الفلسطينية في تلك الدول "؛ لافتاً إلى أنه هناك فعاليات متعددة ومتنوعة للجاليات الفلسطينية بين مسيرات ووقفات ومؤتمرات وندوات ومعارض صور .وأشار إلى أن اللجنة الوطنية العليا سترفع مذكرة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتذكير بالنكبة الفلسطينية والمأساة التي يعيشها شعبنا على مدار 75 عاماً بالإضافة إلى رسائل أخرى سيرفعها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح للاتحادات البرلمانية بما فيها الاتحاد البرلماني العربي والأفريقي والأوربي والدولي للتذكير بذكرى النكبة، ورسائل أخرى أيضاً ستوجه من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدول العالم.وأشار أبو هولي إلى إطلاق موجة مفتوحة موحدة للإذاعات الفلسطينية وفضائية تلفزيون فلسطين صبيحة يوم الاثنين الموافق 15 أيار المقبل ، للحديث عن النكبة من خلال استضافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية وكبار السن وعرض الأفلام الوثائقية والأرشيفية لرحلة اللجوء والمعاناة لشعبنا على مدار 75 عاماً من النكبة.وأضاف: "من ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة عقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية والأكاديمية تنظمها سفارات دولة فلسطين، والجاليات الفلسطينية، ومسيرات ووقفات مدعومة بمشاركة لجان التضامن الدولية، و عقد جلسات خاصة في مقر الاتحاد الأوربي (بروكسل) ووقفة جماهيرية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك أثناء خطاب سيادة الرئيس في 15 أيار/مايو 2023 بالإضافة إلى فعاليات المحلية اللجان الشعبية في المخيمات".وتابع: "إن سلسلة من البوسترات والأفلام الوثائقية ولقاءات مسجلة مع كبار السن التي تحمل معلومات عن قضية اللاجئين باللغتين العربية والانجليزية سيتم نشرها على مدار أسبوع من 15 أيار/مايو إلى 22 أيار"وتطرق د. أبو هولي إلى سلسة من الفعاليات الوطنية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة التي ستنفذ على مستوى المحافظات والمخيمات من مهرجانات جماهيرية ومسيرات شعل وشموع وعروض كشفية بالإضافة إلى ندوات وورش عمل ومحاضرات في المراكز الثقافية والجمعيات والمراكز النسوية والجامعات، ومسابقات فنية وثقافية وشعرية في المدارس، وفعاليات رياضية ومعارض صور ولوحات جدارية على مداخل المخيمات والمحافظات تحاكي النكبة والهجرة ، وإقامة خيام العودة على مداخل المخيمات تكون ملتقى لكبار السن للحديث عن معاناتهم ورحلة لجوئهم، وإيقاد (شعلة العودة) في كافة الميادين يوم 15 أيار/مايو 2023 ليلاً على مداخل أو ميادين المخيمات تأكيداً على ديمومة حضور الذاكرة وأن الحق الوطني لن يسقط بالتقادم.فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية أوضح د. أبو هولي بان المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سينظم فعاليات ذكرى النكبة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا وبالشراكة مع وزارتيّ التربية والتعليم، والتعليم العالي واللجنة الأولمبية الفلسطينية، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وجمعية الكشافة الفلسطينية لافتاً بانها ستشمل أنشطة شبابية ورياضية وكشفية وتثقيفية في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس والشتات، لتسليط الضوء على نضال الشعب الفلسطيني وصموده، وعدالة رسالته أمام العالم أجمع، خاصة وأن القطاع الشبابي والرياضي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل فعلي في تمكين الشباب وتثقيفهم بدورهم الوطني والمجتمعي.