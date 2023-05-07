رئيس الوزراء السوري: مقبلون على مرحلة انفتاح وتعاون كمقدمة لإنهاء معاناة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن بلاده مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء والمنتج، أملاً أن تكون مقدمة لانتهاء معاناة الشعب السوري خلال الفترة المقبلة.وقال عرنوس خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد، إن سورية مقبلة على مرحلة من الانفتاح والتعاون قد تنهي معاناة الشعب السوري خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سورية.تأتي تصريحات رئيس الوزراء السوري، عقب قرار جامعة الدول العربية، عودة مقعد سورية في الجامعة، وذلك خلال اجتماع بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.