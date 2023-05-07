شؤون فلسطينية

وفد "PAMA" الطبي يختتم جولته بغزة بإجراء سلسلة عمليات معقدة ونوعية بجراحة القلب المفتوح

وفد "PAMA" الطبي يختتم جولته بغزة بإجراء سلسلة عمليات معقدة ونوعية بجراحة القلب المفتوح
رام الله - دنيا الوطن
اختتم، اليوم، وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية "PAMA"، جولته العملية لقطاع غزة باجراء سلسلة عمليات في جراحة القلب المفتوح المعقدة والنوعية لمرضى بالغين في القطاع.

وتمكن الوفد الذي يضم طاقماً متكاملاً من ستة اخصائيين في اجراء عمليات القلب المفتوح من اجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة والنوعية بنجاح كامل، كما عاين أكثر من أربعين مريضاً خلال فترة مكوثة في القطاع، والتي امتدت لنحو أسبوع.

وقال رئيس الوفد الدكتور معاذ نعيرات استشاري جراحة القلب، وممثل مؤسسة "باما" في فلسطين ان الوفد اختتم اليوم، زيارته العملية لقطاع غزة، وسيغادر الى الضفة الغربية على أن يعود وفداً اخر متخصصاً في الجراحات العامة والتجميل في مطلع شهر يوليو المقبل.

وأضاف نعيرات في كلمة له خلال حفل تكريم للوفد، ان الوفد ضم طاقماً متكاملاً من الأطباء الجراحين المتخصصين في جراحة القلب المفتوح والممرضين واخصائيين اخرين يعملون في مستشفيات الضفة الغربية، مشيراً الى أن جميع العمليات التي اجروها كانت ناجحة جداً.

وبين نعيرات ان نوعية العمليات التي تم اجرائها تراوحت مع بين ترقيع الشرايين التاجية وتغيير صمامات القلب وأورام القلب، مبيناً ان الوفد اصطحب معه معدات طبية، بينها صماما قلب، مشيراً الى أن هذا وفد "باما" السادس الذي يصل الى قطاع غزة ويجري عمليات جراحية لحالات مرضية صعبة.

ونوه نعيرات الى ان الرابطة بصدد تزويد مستشفى الشفاء بمدينة غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية بجهاز قسطرة دماغية وطرفية متطور جداً وبقيمة مادية عالية جداً في مطلع شهر يوليو المقبل، من اجل رفد الجهاز الطبي والتخفيف من حدة التحويلات خارج مؤسسات وزارة الصحة.

وأكد نعيرات ان مؤسسة "باما" تحرص على إرسال بعثات طبية بشكل دوري إلى غزة لإجراء عمليات وتدخلات طبية نوعية في مختلف الأقسام والتخصصات الطبية لمساعدة المواطنين، ورفد القطاع الطبي بالكفاءات وتحسين الوضع الصحي خاصةً في غزة، ومساعدة الطواقم المحلية التي تواجه ضغوطاً كبيرة في العمل نتيجة ارتفاع أعداد المحتاجين للتدخلات الطبية والجراحية العاجلة.

وأسهمت المساعدات الطبية التي تقدمها المؤسسة للقطاع الطبي في تقليل فترة انتظار المرضى المحتاجين للتحويلات الطبية للخارج، وتخفيض أعدادهم.

 وضم الوفد الدكتور كل من، الدكتور معاذ نعيرات استشاري جراحة القلب والدكتور أحمد دروازة استشاري جراحة القلب والدكتور عبد الحليم أبو حلتم استشاري تخذير القلب، والأستاذ ناصر قاسم اخصائي التروية القلبية وسامي سليمان اخصائي العناية القلبية وأحمد صادق، اخصائي العناية القلبية.

ونظمت المؤسسة، مساء أمس، السبت، حفل لتكريم أعضاء الوفد وتقديم الشكر لهم على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال فترة تواجدهم في غزة، وذلك بحضور أطباء واستشاريين وشخصيات اعتبارية.


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