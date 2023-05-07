الجبهة العربية الفلسطينية تستنكر جريمة إعدام مستوطن لشاب فلسطيني

وأضافت أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن غيرها من الجرائم التي توفر لها الغطاء بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة العربية الفلسطينية، إقدام مستوطن على إعدام الشاب الفلسطيني ديار العمري (19) عامًا من قرية صندلة في أراضي 48 بعد أن أنزله من سيارته وقام بإطلاق النار عليه وسط الطريق في منطقة مرج عامر منذ عام 1948.وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن جرائم المستوطنين تجاوزت كل الحدود وتعكس مدى التطرف والعنصرية التي تتملكهم تجاه كل ما هو فلسطيني، مؤكدة أن هذه الجرائم هي نتاج للسياسات العدوانية المتطرفة والعنصرية وخطاب الكراهية الذي تتبناه الحكومة الصهيونية المتطرفة.وأوضحت الجبهة أن "هذه الحكومة تعكس بوضوح أن العقلية الحاكمة في دولة الاحتلال هي ذات العقلية التي اغتصبت فلسطين عام 1948 وارتكبت ولا زالت آلاف المجازر ضد الشعب الفلسطيني، ومارست بحقه أقسى أشكال الأبارتهايد والترانسفير ولا زالت تقوض كل بنى الحياة الفلسطينية، ولا تفرق بين فلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1967، وفلسطيني الـ 48 فكل الشعب الفلسطيني في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، مطالبة العالم للتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال".