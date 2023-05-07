شؤون فلسطينية

الطيراوي لـ "دنيا الوطن": الاحتلال يحاول استدامة الصراع وهذا هو المطلوب لمواجهته

الطيراوي لـ "دنيا الوطن": الاحتلال يحاول استدامة الصراع وهذا هو المطلوب لمواجهته
الطيراوي
خاص دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) توفيق الطيراوي، اليوم الأحد، إن المطلوب لمواجهة الاحتلال وجرائمه المتواصلة، هو إيجاد استراتيجية وطنية يضعها الكل الفلسطيني وتنفذها التيارات السياسية، كما مطلوب وحدة في الميدان وفعل وليس ردات فعل.

وأوضح الطيراوي في حيث مع "دنيا الوطن" أن الجهد والتواصل مع الجهات الدولية مطلوب للجم الاحتلال، ويجب الضغط أكثر، على الرغم من أننا نخاطب المنظومة الدولية منذ 75 عاما دون تحرك من هذه الجهات ضد الاحتلال.

وأشار الطيراوي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق استدامة الصراع معنا، وإذا فشلت المحاولات فإنه يلجأ إلى طرق ومحاولات جديدة كان آخرها محاولة تثبيت أن الصراع معنا هو صراع ديني.

وشدد على أن الصراع هو صراع أرض وهوية تحت مسمى فلسطين، وليس كما يصوره الاحتلال واليمين المتطرف بانه صراعاً دينياً.

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