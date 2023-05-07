"مرصد" يسلط الضوء على مجالات متخصصة من الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

أشارت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأحد، إلى أن ما تنتجه دوائرها المتخصصة من تقرير شهري "مرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجالات التربوية والثقافية والعلمية"، يعتبر مرجعا توثيقيا لما يستحدثه الاحتلال بشكل شهري من انتهاكات في مجالات عمل اللجنة الوطنية والمؤسسات الشريكة.





وشددت اللجنة الوطنية على أهمية متابعة ورصد هذه الانتهاكات، في سبيل التعرف على الواقع الذي تمر به مكونات القطاعات التربوية والثقافة والعلمية، بهدف المساهمة في حمايتها وصونها.فيما يتطرق المرصد لعدد من المجالات أهمها التراث المادي وغير المادي من أشكال التعبير الثقافي، وواقع هذه القطاعات في مدينة القدس، فيما يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات الواردة فيه من خلال موقع اللجنة الوطنية على الرابط التالي: https://www.pncecs.plo.ps/?p=11407