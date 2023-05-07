فلسطين تشارك في أعمال المؤتمر الـ16 للأطراف في اتفاقية بازل في جنيف

شاركت دولة فلسطين، في أعمال مؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية الدولية الثلاث بشأن النفايات والمواد الكيماوية الخطرة المنعقد في مدينة جنيف السويسرية (السادس عشر لاتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والحادي عشر لاتفاقية روتردام المتعلقة بالموافقة المسبقة عن علم في التجارة الدولية لمواد كيماوية ومبيدات زراعية خطرة، والحادي عشر لاتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة).







ومثل دولة فلسطين من سلطة جودة البيئة ياسر أبو شنب، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقيتي بازل وروتردام، ودعاء عبد الله نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية ستوكهولم، ومدير إدارة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية العقيد لطفي أبو ناصر، بمشاركة 1500 ممثل من ممثلي الأطراف في الاتفاقيات.

وتشمل المفاوضات مناقشة التعديلات المقترحة لتحسين الإجراءات المتعلقة بالموافقة عن علم في نقل النفايات الخطرة لاتفاقية بازل والتعديلات المقترحة على الإجراءات المتعلقة بإدراج المواد الكيماوية والمبيدات الزراعية الخطرة في مرافق اتفاقية روتردام.









رام الله - دنيا الوطنوتتضمن أعمال المؤتمر مناقشات ومفاوضات مع الدول الأطراف في العديد من مسودات القرارات الخاصة بالمواضيع التقنية والتوجيهات الإرشادية للإدارة السليمة للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، وإدراج الملوثات العضوية الثابتة ومواد ومبيدات زراعية خطرة في المرافق الخاصة باتفاقيتي ستوكهولم وروتردام.